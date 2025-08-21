«Схалтурили из-за усталости»: Буланова рассказала о выступлении своей подтанцовки

Певица Татьяна Буланова прокомментировала работу своей подтанцовки

Певица Татьяна Буланова огорчена наплывшим в интернете ажиотажем к своей подтанцовке. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

Команда певицы столкнулась с волной насмешек и хейта в социальных сетях после публикации видео с вялыми танцорами на летнем концерте звезды.

«Ребята в этом номере схалтурили из-за усталости — так работать нельзя. В коллективе все в порядке — работают в полном составе дальше, танцуют энергично с использованием „фирменных“ движений», — сообщила исполнительница изданию.

Однако смешные видео стали вирусной рекламой артистки. Внимание к ее персоне увеличилось, а цена на 40-минутное выступление выросла до двух миллионов рублей.

Татьяна Буланова — заслуженная артистка Российской Федерации. Популярность ей принесли хиты «Не плачь», «Мой ненаглядный», «Ясный мой свет».

