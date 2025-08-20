МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 45 0

В июне против пикап-тренера возбудили уголовное дело по статье о склонении к изнасилованию.

Блогера Алекса Лесли объявили в розыск

Фото: Instagram*/alexlesley1

МВД: Блогера Алекса Лесли объявили в розыск

МВД России объявило блогера и коуча по соблазнениям Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) в розыск. Соответствующая информация появилась в базе ведомства.

В карточке МВД основаниями для розыска называется статья уголовного кодекса. Какая именно — не уточняется, однако в отношении Лесли возбужденно уголовное дело о подстрекательстве к изнасилованиям.

По данным на начало июля, блогер находится в Испании. По словам самого Лесли, перемещается он быстро и может часто менять свое местоположение.

Как выяснило следствие, Алекс Лесли давал задания своим последователям по «соблазнению» женщин в центре Москвы. Ученики по наводке коуча хватали незнакомок за интимные места и скрывались с места преступления. Доказательства «наставлений» блогера были сняты на видео. Также появлялась информация о том, что Лесли замешан еще в нескольких скандалах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что задержали домогавшегося девушек в Москве ученика Лесли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

