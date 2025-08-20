Руководителя калужской «Русской общины» задержали по подозрению в вымогательстве

Диана Кулманакова
В его доме прошли обыски.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

В Калужской области был задержан руководитель регионального отделения «Русской общины» Руслан Денисов. Его подозревают в вымогательстве. Видео с ним попало в распоряжение 5-tv.ru.

Официальные подробности дела пока не раскрываются. Однако известно, что Денисова задержали в Обнинске.

Также по данным Telegram-канала «112», руководителя отделения обвиняют в вымогательстве на более 1,5 миллиона рублей. Денисов действовал на территории Калужской области. В его квартире силовиками был проведен обыск ранее утром, после которого подозреваемого доставили на допрос.

По информации от источника Telegram-канала, Денисова задержали за попытку помочь вернуть долг знакомой, которой один из бывших членов «Русской общины» разбил автомобиль. Виновник произошедшего написал долговую расписку, но возвращать деньги не спешил, поэтому Денисов решил вступиться за девушку и забрать долг самостоятельно.

Следствие продолжается.

