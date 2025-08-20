ЦАХАЛ начал наступление на Газу

К первым этапам наступления на сектор Газа приступила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом стало известно из заявления официального представителя ЦАХАЛ Эфи Дефрина, о чем писало издание Jerusalem post.

«Израиль приступил к первым этапам запланированного нападения на город Газа после столкновения с ХАМАС и уже контролирует окраины города», — отметили в сообщении.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ уменьшить сроки операции по захвату сектора Газы для ускорения разгрома радикального палестинского движения ХАМАС.

Также министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план операции для захвата города Газа, получивший название «Колесницы Гидеона — 2». Как отмечал Кац, с окончанием операции «Газа изменит свое лицо и больше не будет выглядеть так, как раньше».

