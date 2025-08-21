Не по стандарту: как не нарваться на контрафактные учебники

Перед началом учебного года растет число поддельных учебников и пособий для школ

С приближением нового учебного года усилилась активность компаний, занимающихся производством поддельных учебников и пособий для школьников. В июле и августе правоохранительные органы уже выявили две типографии, где в крупных масштабах печатали контрафактную учебную литературу. Издательства, в свою очередь, стали предлагать вознаграждение за информацию о таких случаях.

Насколько велика доля фальсификата на рынке учебников и какие меры применяются для борьбы с этим явлением, выясняли «Известия».

Сколько в России поддельных учебников

Филиппов Алексей/ТАСС

Издательство ГК «Просвещение» сообщило об активизации деятельности пиратов, специализирующихся на выпуске подделок учебной литературы для школьников.

«Группа компаний выплатит денежное вознаграждение в размере до 500 тыс. рублей либо до 10% от стоимости конфискованной контрафактной литературы, выпущенной под нашими выходными данными. Вознаграждение выплачивается за информацию о производителях и заказчиках такой продукции», — говорится в сообщении на сайте компании.

Деньги будут выплачены в случае, если предоставленная информация станет основанием для возбуждения уголовного дела по статьям 146 или 180 УК РФ, связанным с нарушением авторских прав и незаконным использованием товарных знаков.</p>

По информации пресс-службы «Просвещения», проблема становится всё более актуальной, а объем фальсификата ежегодно составляет миллионы экземпляров. В «Эксмо-АСТ» в 2023 году сообщали, что только за восемь месяцев оборот поддельных бумажных книг составил порядка 1 млрд рублей. Согласно исследованию «Литнет» 2024 года, 95% российских авторов сталкивались с пиратским распространением своих произведений.

Один из ярких примеров — серия «Гарри Поттер» от «Росмэн», чьи книги стали культовыми среди фанатов и стали объектом пиратства после того, как издательство лишилось прав на издание в начале 2010-х.

Андрей Кричевский, глава Российского центра оборота прав на результаты творчества, отмечает, что рынок контрафактных учебников невелик, поскольку закупки в основном централизованные и финансируются из региональных бюджетов:

«По моей оценке, около 10% всей учебной литературы (примерно на 5 млрд рублей) покупаются на деньги родителей, а контрафакта производится на сумму около 500 млн, — сказал он „Известиям“. — Сбор статистики затруднен, поскольку рынок фрагментирован, и многие сделки проходят вне официальной отчетности. О масштабах можно судить по случаям, когда выявляют партии подделок».

Оценить объем учебников вне федерального перечня еще сложнее: здесь активно работают мелкие издательства, тиражи часто находятся в серой зоне, а правовая чистота вызывает вопросы. Кричевский оценивает этот сегмент в 5–7 млрд рублей.

«Особенно остро проблема контрафакта проявляется перед учебным годом, когда родители закупают школьные материалы. Мы ежегодно оказываем поддержку правоохранителям в борьбе с фальсификатом. В июле — августе 2025 года были остановлены две типографии на юге страны», — отметили в «Просвещении».

Одна из них была обнаружена в Ростовской области в июле. В здании печатались учебники без согласования с правообладателем, затем продукция продавалась оптом. Изъято 106 тыс. экземпляров на сумму 50 млн рублей. Информация о втором случае пока не раскрыта, «Известия» направили запрос в МВД РФ.

По словам Кричевского, отдельной проблемой остается рынок контрафактных пособий, объем которого он также оценивает в 5–7 млрд рублей.

Чем опасны поддельные учебники

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Пресс-служба «Просвещения» напоминает, что к школьным учебникам предъявляются более жесткие санитарные требования, чем к другой печатной продукции.

«СанПиН при выпуске пиратских учебников не соблюдается. Для экономии в печати фальсификата используются дешевые краска и бумага. Токсичные красители могут вызвать у ребенка аллергию и более серьезное раздражение, а плохая печать приводит к снижению остроты зрения», — отметили в компании

Хотя текст чаще всего копируется, в нем могут отсутствовать последние обновления в соответствии с действующими образовательными стандартами, что приводит к распространению недостоверных данных.

Помимо этого, создание и распространение контрафакта нарушает законодательство в области авторских прав, а выручка от такой продукции часто идет на финансирование других незаконных видов деятельности, заявили в компании.

Кричевский добавляет, что прямой угрозы для жизни такие учебники не несут, но есть риск получить устаревший материал под видом актуального издания.

«Впрочем, даже если качество книг сносное, подобное пиратство наносит ущерб издательскому бизнесу, лишает индустрию законного заработка», — подчеркнул он.

Где продаются контрафактные учебники

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В «Просвещении» подчеркивают, что мошенники используют все доступные каналы для реализации подделок, однако за последние годы особую активность они проявляют на маркетплейсах. Издательство сотрудничает с интернет-платформами для разработки способов пресечения торговли контрафактом. Кричевский подтверждает наличие фальсификата на всех крупных маркетплейсах.

«На маркетплейс очень легко выйти, и у платформы, как правило, нет ни ресурсов, ни полномочий предотвратить распространение подделок. К тому моменту, когда поступит жалоба, продавец уже успеет сбыть большую партию. Это общая проблема цифровых торговых платформ, которая, надеюсь, будет решена в рамках грядущего регулирования, которое сейчас активно обсуждается на разных экспертских площадках», — сказал эксперт.

По его словам, контрафакт можно встретить и в социальных сетях, а также в небольших магазинах и на рынках, преимущественно в регионах, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке.

Как решать проблему

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин обращает внимание, что большая часть учебников закупается через государственные закупки по 44-ФЗ, что облегчает отслеживание фальсификата и снижает риск попадания его в школы.

Эксперты считают, что решение проблемы возможно при распространении маркировки учебников на весь рынок. Пока это пилотный проект, стартовавший 1 апреля 2024 года и завершающийся 31 августа 2025 года. После его завершения ожидается внедрение обязательной маркировки. Эксперимент реализуется при участии Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«Уже промаркировано более 420 тыс. учебников, а в системе „Честный знак“ зарегистрировалось почти 5,7 тыс. компаний (типографии, издательства, организации торговли и другие участники рынка печатной продукции)», — отметили в ЦРПТ.

Согласно исследованию НИУ ВШЭ, маркировка помогает многократно сократить долю фальсификата. В России в целом наблюдается снижение нелегального оборота: с 25,9% в 2018 году до 8,9% в 2023-м. Наибольший эффект виден в секторах, где действует система «Честный знак»: в парфюмерии — на 81,8%, в водной продукции — на 60%, в табаке — на 56%, в одежде и текстиле — на 30,6%.

«Известия» направили запросы о мерах противодействия контрафакту в Минпромторг, Минпросвещения, издательства и маркетплейсы.

Как отличить подделку

© РИА Новости/Александр Гальперин

Не стоит полагаться на слишком низкую цену: зачастую именно такие предложения оказываются поддельными. По словам Кричевского, даже старые издания оригинальных учебников редко дешевле на 30–50% по сравнению с официальными сайтами.

На маркетплейсах рекомендуется внимательно изучать отзывы и рейтинг продавца, а также проверять фотографии товара.

«Признаком пиратской учебной литературы может быть ассортимент магазина — или совсем ограниченный или, наоборот, очень разнородный, от учебников до техники и одежды. Также многие онлайн-магазины отмечают проверенных продавцов и подлинные товары специальными отметками, свидетельствующими об оригинальности продукции», — отметили в «Просвещении»

Определить поддельные учебники можно и по внешнему виду: у таких экземпляров нередко встречаются бледные, нечеткие или чрезмерно затемненные логотипы и иллюстрации на обложке.

«Внутри учебника иллюстрации также должны быть яркими, а в поддельных версиях изображение кажется размытым или искаженным. Текст должен быть равномерно пропечатан, без потертостей или смазанной краски. Кроме того, стоит обратить внимание, ровные ли края страниц и есть ли дефекты в печати», — отметили в издательстве.

По словам Андрея Кричевского, пока система маркировки не внедрена повсеместно, стоит внимательно проверять и другие признаки подделки, например номер ISBN: на обложке он может отличаться от указанного внутри самого учебника.