Кладезь знаний: в Москве встретили медалистов международной географической олимпиады

В Белграде школьники из России взяли две золотых, одну серебряную и три бронзовых медали, опередив соперников из 12 стран.

Российские юниоры привезли два «золота» с географической олимпиады в Белграде

В Москве встретили медалистов международной юниорской географической олимпиады. В Белграде наши школьники показали лучший результат.

Так, юные географы завоевали две золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Их соперниками стали ровесники из 12 стран. Чемпионы называют задания сложными, но интересными.

«Особенно второе задание, там, где нужно было нарисовать реку по карте синими линиями и ее притоки отметить. Нас встретили очень дружелюбно и гостеприимно. Нас водили на множество экскурсий», — рассказал серебряный призер международной олимпиады по географии Тимофей Попов.

Еще раньше школьники из России стали первыми на международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае.

