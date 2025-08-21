Помочь застрявшей на пике Победы российской альпинистке будет крайне сложно

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 75 0

Шансы сводятся к нулю.

Спасатели сказали о крайне низких шансах на спасение альпинистки на пике Победы

Фото: Божуков Валентин/ТАСС

Российская альпинистка Наталья Наговицина оказалась в труднодоступном районе пика Победы, и спасти ее будет крайне сложно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-президента Федерации альпинизма России Александра Пятницина.

«Спасти будет практически невозможно. Там трехкилометровый гребень. И нужно не меньше 30 человек, чтобы, находясь в такой ситуации, спасти оттуда человека», — сказал он.

Он отметил, что Наговицина не была подготовлена к столь сложному маршруту. Такое же мнение разделяют в федерации. Идти на такой путь можно только после тщательной подготовки. По словам Пятницына, в текущей ситуации помочь альпинистке практически невозможно, а вертолеты не могут добраться до района происшествия из-за разреженного воздуха.

По данным федерации, к эвакуации альпинистки подключилось Министерство обороны Киргизии. Однако спустить пострадавшую в базовый лагерь вертолетом невозможно. Из-за этого к месту происшествия отправилась группа спасателей.

Специалисты подсчитали, что путь к альпинистке может занять от двух до трех суток. Это существенно осложняет шансы на оперативное оказание помощи и увеличивает риск для участников спасательной экспедиции.

Пик Победы, высота которого достигает 7439 метров, расположен на хребте Кокшаал-Тоо в районе границы Киргизии и Китая. Эта вершина — самая высокая точка горной системы Тянь-Шань и известна своей повышенной сложностью для альпинистов.

