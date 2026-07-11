Собянин поздравил работников транспорта Москвы с профессиональным праздником

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Мэр отметил достижения отрасли и рассказал о ключевых проектах, реализованных в текущем году.

Собянин поздравил работников транспорта

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы и работников транспортного комплекса с Днем московского транспорта. Поздравление глава города опубликовал в своем канале в мессенджере МАКС.

«С Днем московского транспорта! Отличный повод искренне поблагодарить всех, кто ежедневно управляет поездами метро, МЦК, МЦД и электросудами, водит автобусы, электробусы и трамваи, ремонтирует пути, обеспечивает безопасность пассажиров, создает цифровые сервисы. Делает много других важных дел для того, чтобы поездки по столице были быстрыми, комфортными и безопасными», — написал Собянин.

По словам мэра, транспортная отрасль Москвы продолжает активно развиваться. В числе наиболее значимых результатов этого года он назвал полное обновление трамвайного парка и запуск второго Московского трамвайного диаметра, который считается самым протяженным в мире.

Кроме того, в столице открыли четвертый регулярный речной маршрут и вывели на линию первые электросуда, построенные на Московской верфи. Также завершили масштабную реконструкцию Ленинградского вокзала и начали испытания беспилотного поезда на Большой кольцевой линии метро.

Как отметил Сергей Собянин, развитие транспортной инфраструктуры продолжается. Уже этой осенью для пассажиров планируют открыть Рублево-Архангельский радиус Московского метрополитена.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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