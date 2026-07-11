«Не тянет»: Плющенко объяснил смену спортивного гражданства сына

Александр Плющенко заявил, что в России его сын «никому не нужен» как фигурист

Заслуженный мастер спорта Евгений Плющенко заявил, что его сын Александр сменил спортивное гражданство, потому что в отечественном спорте оказался невостребованным. Об этом двукратный олимпийский чемпион рассказал Lotus Media.

«Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Давайте здраво скажем, все говорили, что он не тянет с нашими российскими спортсменами. Если бы он был Иван Иваныч Иванов, то даже никто не обратил бы внимания», — сказал Плющенко.

Кроме того, спортсмен уверен, что его сыну необходимо получить опыт участия в международных турнирах, ведь именно это поможет спасти его карьеру от застоя.

О переходе Александра Плющенко под спортивный флаг Азербайджана стало известно в конце мая, а уже в начале июля Международный союз конькобежцев (ISU) выдал ему официальное разрешение представлять новую страну.

Известно, что в сентябре 13-летний фигурист должен дебютировать на юниорских этапах Гран-при в Грузии и Турции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александр Плющенко-младший спокойно относится к критике после смены спортивного гражданства. По словам фигуриста, негативные комментарии его не задевают, поскольку он привык к хейту с самого детства.

Однако доступ к своим страницам в социальных сетях сам спортсмен и его знаменитый папа все-таки решили в какой-то момент ограничить, чтобы не получать гневные комментарии. Но вскоре фигуристы вновь открыли свои аккаунты.

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