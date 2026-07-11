Великобританию накрыла третья с начала года волна экстремальной жары

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 71 0

Температура воздуха в стране может держаться на отметках около 34 градусов почти всю следующую неделю.

Великобританию накрыла третья волна экстремальной жары

Фото: www.globallookpress.com/Vuk Valcic

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Тема:
Погода

The Guardian: Великобританию накрыла третья волна экстремальной жары

В Великобритании началась третья за 2026 год волна экстремальной жары. Об этом сообщила газета The Guardian.

По данным издания, температура воздуха в стране может держаться на отметках около 34 градусов почти всю следующую неделю. Такая продолжительность жары способна сделать нынешний период одним из самых длительных за последние десятилетия — сопоставимым с аномалией 1976 года.

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UK Health Security Agency, UKHSA) из-за погодных условий расширило предупреждение об опасной жаре практически на всю территорию Англии.

Жаркая погода установилась и в других государствах Западной Европы. Во Франции очередной период аномально высокой температуры начался 4 июля. Как писало издание Le Monde, ожидается, что жара сохранится как минимум до 16 июля.

Из-за сложившихся условий некоторые парижские достопримечательности изменят режим работы. В частности, Эйфелева башня, а также музеи Лувр и Орсе 11 и 12 июля будут принимать посетителей по сокращенному графику.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в американском городе Холландейл-Бич в штате Флорида погибла двухлетняя девочка после того, как несколько часов находилась в припаркованном автомобиле в жаркую погоду. По предварительным данным, ребенок был под присмотром няни, которая оставила девочку внутри машины Honda Odyssey примерно на три с половиной часа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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