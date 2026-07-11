Собянин: завершено строительство нового корпуса единого диспетчерского центра

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 54 0

Новая площадка объединит службы управления и ускорит реагирование на изменения в работе системы.

Собянин рассказал о новом центре управления транспортом

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства второго здания Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) московского транспорта. Об этом глава города рассказал в своем канале в мессенджере МАКС.

Новое здание станет частью единой системы управления всеми видами городского транспорта. По словам Собянина, объединение диспетчерских служб позволит повысить безопасность перевозок, ускорить принятие решений и улучшить взаимодействие между подразделениями.

«Мы закончили строительство второй очереди единого диспетчерского центра московского транспорта. Теперь координация управления пассажирского наземного транспорта, подземного транспорта будет в одном центре, что, конечно, улучшит и безопасность, скорость решения всех вопросов, которые требуются для вашей повседневной работы», — отметил мэр Москвы.

Пятиэтажное здание площадью около восьми тысяч квадратных метров соединили с первым корпусом закрытым надземным переходом. В новом комплексе разместятся сотрудники различных диспетчерских служб, которые ранее работали в разных районах города.

В ЕДЦ будут работать специалисты, отвечающие за управление наземным и речным транспортом, безопасность на объектах метро и городских перевозок, контроль работы такси, а также мониторинг деятельности курьеров и средств индивидуальной мобильности.

Кроме того, второй корпус центра сможет использоваться как оперативный штаб при проведении крупных городских мероприятий.

Первый корпус Единого диспетчерского центра открылся в 2019 году и объединил управление рельсовым транспортом — метро, МЦК, МЦД и трамваями. После его запуска скорость реагирования на происшествия в московском метро выросла в 2,5 раза, а на МЦД — в 3,5 раза.

Во втором здании также создадут учебные классы для подготовки и повышения квалификации диспетчеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин поздравил сотрудников транспортного комплекса с профессиональным праздником.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
76.66
0.73 87.67
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:05
Иран ответил США ударами по их позициям на Ближнем Востоке
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака
5:40
В шести иранских городах прогремели взрывы
5:27
Зонты не убираем: какой будет погода в Москве и Подмосковье 12 июля
5:09
Неизданные песни Цоя и пленки «Ласкового мая»: за чем сегодня охотятся коллекционеры
4:50
Зеленский признал размещение оружейного склада под Киевом вблизи жилых домов

Сейчас читают

Как выбрать сладкие и спелые арбузы: топ-10 проверенных способов
Актер из сериала «Тайны следствия» Брейкин умер в возрасте 27 лет
Как выбрать машину: вопросы, на которые нужно ответить перед покупкой
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео