Сделал расклад: глава МИД Германии погадал на картах Таро

Это имиджевый ход, призванный показать открытость ведомства.

Глава МИД Германии погадал на картах Таро

Министр иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем гадает на картах Таро.

Конечно, это имиджевый ход, который должен показать открытость немецкого внешнеполитического ведомства, а заодно и чувство юмора его сотрудников.

Граждане Германии свой ход тоже сделали и пишут, а не стоит ли теперь вновь раскинуть карты, чтобы ответить на вопрос: может, и правда их политики гадают?

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

