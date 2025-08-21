В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Луганской Народной Республики (ЛНР) погибли два мирных жителя, один ранен. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.

Всего на территории региона было две атаки — в три часа ночи и в 7:30 утра.

«В три часа ночи БПЛА самолетного типа ударил по хозяйственной постройке во дворе частного жилого дома в городе Артемовск Перевальского округа. Загорелись летняя кухня и сарай. Погибла пожилая женщина», — говорится в публикации.

В результате второго удара утром погиб мирный житель, который находился во время атаки в гражданском автомобиле. Также в местную больницу с ранениями была доставлена 54-летняя женщина.

Спецоперация

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что за прошедшую ночь силы ПВО России сбили 49 украинских беспилотника.

