За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 49 украинских беспилотника

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 113 0

ВСУ попытались атаковать девять регионов РФ.

Сбитые за ночь БПЛА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы ПВО России сбили 49 беспилотника ВСУ ночью 21 августа

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшую ночь сбили 49 украинских дронов над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа», — проинформировало ведомство.

Всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать девять регионов России. Больше всего беспилотников было направлено на Ростовскую область — 21 аппарат. В небе над Воронежской областью перехвачено семь дронов, над Белгородской — пять. В Республике Крым сбили четыре БПЛА, в Брянской и Калужской областях уничтожили по три беспилотника. В Орловской сбили два аппарата, а в Тульской и Курской — по одному дрону. Также два БПЛА перехватили над акваторией Черного моря.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на юге Воронежской области от атаки БПЛА поврежден объект энергетики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
21 авг
На юге Воронежской области от атаки БПЛА поврежден объект энергетики
20 авг
Да будет свет: на всей территории Запорожья восстановлено электроснабжение
20 авг
За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 42 украинских беспилотника
20 авг
Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских дрона над регионами России
19 авг
Силы ПВО ночью уничтожили 23 украинских дрона над регионами России
19 авг
В Волгограде в результате атаки БПЛА произошло возгорание кровли больницы
17 авг
Двое мужчин пострадали при атаке украинского беспилотника под Рыльском
17 авг
Силы ПВО России за ночь сбили 46 украинских дронов над регионами РФ
16 авг
Мужчина с сыном погибли при атаке беспилотников ВСУ в Курской области
16 авг
Силы ПВО России за ночь сбили 29 украинских БПЛА над регионами РФ
+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.10
-0.25 93.48
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
«Бумажный маневр»: как Украина пытается хитрить с территориями
15:53
Умерла заслуженная артистка России Валентина Костюкова
15:46
Сохранить для будущего: профессор МХАТ рассказал о значении съемки спектаклей
15:32
Символ объединения: в России готовятся отметить День государственного флага
15:14
Спуститься — труднее: что известно о маршруте россиянки на пик Победы в Киргизии
15:05
Путин утвердил состав делегации РФ для 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Сейчас читают

Работа «Гиацинта» на константиновском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
«Разрушить и осквернить»: в Раде раскрыли роль Зеленского в вывозе мощей из Киево-Печерской лавры
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс