За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 49 украинских беспилотника

ВСУ попытались атаковать девять регионов РФ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Силы ПВО России сбили 49 беспилотника ВСУ ночью 21 августа
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшую ночь сбили 49 украинских дронов над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в своем Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа», — проинформировало ведомство.
Всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать девять регионов России. Больше всего беспилотников было направлено на Ростовскую область — 21 аппарат. В небе над Воронежской областью перехвачено семь дронов, над Белгородской — пять. В Республике Крым сбили четыре БПЛА, в Брянской и Калужской областях уничтожили по три беспилотника. В Орловской сбили два аппарата, а в Тульской и Курской — по одному дрону. Также два БПЛА перехватили над акваторией Черного моря.
Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что на юге Воронежской области от атаки БПЛА поврежден объект энергетики.
