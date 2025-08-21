«Не надейтесь»: в ГД предложили не брать релокантов на работу в госструктурах

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 51 0

Тот, кто предал свою Родину, не может занимать такие должности.

В Госдуме предложили не брать релокантов на работу в госструктурах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Если покинувшие Россию релоканты захотят вернуться в страну, то они не должны иметь возможность работать на госслужбе и в государственных компаниях. Об этом заявили в Госдуме.

Там предположили, что в скором времени в Россию захотят вернуться также и многие представители шоу-бизнеса, сбежавшие в 2022 году.

В Госдуме призвали частные организации «задуматься, кого они берут на работу», и подумать, как это скажется на отношении к тем, кто в данный момент, «жертвуя своей жизнью, защищает Россию».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили не облагать налогом на имущество купленное в ипотеку жилье. Соответствующий законопроект депутаты направили в правительство РФ. Депутаты предлагают уточнить пункт 3 статьи 401 Налогового кодекса РФ — внести положение, что находящиеся в ипотеке жилой дом, квартира или комната, сведения о которых внесены в ЕГРН, не признаются объектом налогообложения по налогу на имущество физических лиц на весь период выплаты ипотечного кредита.

