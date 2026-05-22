«Под завалами остаются дети»: Львова-Белова об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР

Львова-Белова прокомментировала удар ВСУ по колледжу и общежитию в ЛНР

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова прокомментировала атаку ВСУ на колледж и общежитие в Старобельске ЛНР, где в момент удара находились десятки подростков. По ее словам, пострадавшим оказывается необходимая помощь, а спасатели продолжают разбирать завалы.

«Трагедия в Луганской Народной Республике, где ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа», — заявила Львова-Белова.

Она сообщила, что находится на связи с детским омбудсменом ЛНР Инной Швенк, которая уже выехала на место происшествия. По словам Львовой-Беловой, при необходимости пострадавшим окажут дополнительную помощь.

«Под завалами еще остаются дети, спасатели продолжают поисково-спасательные работы», — подчеркнула уполномоченная.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Внутри в тот момент находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Ранения получили 35 человек. Также повреждены жилые дома, магазины и административные здания города.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.