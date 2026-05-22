«Под завалами остаются дети»: Львова-Белова об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 55 0

После атаки в Старобельске федеральный омбудсмен вышла на связь с регионом.

Удар ВСУ по колледжу в ЛНР что сейчас происходит с детьми

Фото: VK/Леонид Пасечник/pasechnik_li

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Львова-Белова прокомментировала удар ВСУ по колледжу и общежитию в ЛНР

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова прокомментировала атаку ВСУ на колледж и общежитие в Старобельске ЛНР, где в момент удара находились десятки подростков. По ее словам, пострадавшим оказывается необходимая помощь, а спасатели продолжают разбирать завалы.

«Трагедия в Луганской Народной Республике, где ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа», — заявила Львова-Белова.

Она сообщила, что находится на связи с детским омбудсменом ЛНР Инной Швенк, которая уже выехала на место происшествия. По словам Львовой-Беловой, при необходимости пострадавшим окажут дополнительную помощь.

«Под завалами еще остаются дети, спасатели продолжают поисково-спасательные работы», — подчеркнула уполномоченная.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Внутри в тот момент находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Ранения получили 35 человек. Также повреждены жилые дома, магазины и административные здания города.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
70.79
-0.16 83.27
1.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:42
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для трехлетней Евы
10:38
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на колледж и общежитие в Старобельске
10:31
Спасателей отвели от завалов колледжа в ЛНР из-за угрозы нового удара ВСУ
10:22
Прокуратура ЛНР взяла на контроль ситуацию после обстрела колледжа
10:15
Тело одного погибшего извлекли из-под завалов общежития в Старобельске
10:09
«Загнанные крысы»: Мирошник заявил о намерении открыть миру глаза на преступления ВСУ

Сейчас читают

«Ударили по спящим детям»: в ЛНР 35 человек пострадали при атаке ВСУ на колледж
Выкиньте пластырь: врач рассказала, как защитить родинки от солнечных ожогов
Белковый перебор: врач предупредила о скрытой угрозе избытка протеина в рационе
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео