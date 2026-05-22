Захарова сравнила удар ВСУ по Старобельску с расправами нацистов в годы ВОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар Вооруженных сил Украины по колледжу и общежитию в Старобельске (ЛНР) сродни расправе нацистов над школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны.

«Террористы бьют по детям, прицельно и с наслаждением. Вспомнила, как нацисты расправились со школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны. Молчат все. Особенно живодерски это молчание демонстрируют те, кто регулярно заслушивал фейки Зеленского о якобы украденных Россией детях», — написала дипломат.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что в момент удара в зданиях находились 86 детей, возраст которых варьируется от 14 до 18 лет. В результате инцидента ранения различной степени тяжести получили 35 человек. Спасательные службы уже извлекли троих пострадавших из-под завалов. Учебный корпус и общежитие были разрушены, административные здания, магазины и жилые дома получили повреждения. Один мирный житель также был ранен.

ВСУ уже не раз атаковали гражданские объекты в ЛНР. Недавно беспилотный аппарат атаковал микроавтобус, следовавший по маршруту Лисичанск — Северодонецк. В результате погибла 17-летняя пассажирка, а еще трое человек получили ранения.

