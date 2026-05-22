Более десяти человек остаются под завалами общежития колледжа в Старобельске

Больше десяти человек остаются под завалами общежития колледжа в после обрушения из-за удара украинских беспилотников. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.

«Под завалами находятся более 10 человек, ведутся поисково-спасательные работы», — сообщил источник ТАСС.

При этом посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник не исключает, что под завалами атакованного колледжа могут находиться до 18 пострадавших.

До этого спасатели извлекли трех человек из-под завалов общежития местного колледжа, пострадавшего в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Киевские боевики 22 мая с помощью дронов атаковали общежитие в ЛНР. В результате удара учебный корпус был разрушен. В момент инцидента в здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

Кроме колледжа и общежития, повреждения получили административные здания, магазины и жилые дома. Сейчас на местах происшествий работают сотрудники экстренных служб.

