Россия в июле прекратила импорт картофеля из Грузии

Россия в июле приостановила импорт грузинского картофеля после девяти месяцев непрерывных закупок, следует из анализа данных грузинской статистической службы, проведенного РИА Новости.

По информации ведомства, Россия начала регулярный ввоз картофеля в октябре прошлого года, при этом пик поставок пришелся на апрель 2025 года. После этого объемы закупок постепенно снижались, и в июле грузинская статистика впервые не зафиксировала экспорт картофеля в Россию.

Одновременно Россия уменьшила импорт картофеля из Китая до 6,9 миллиона долларов, что в 1,8 раза ниже показателя июня, как сообщало ранее РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Причиной сокращения закупок эксперты называют прогнозируемый рост урожая картофеля в России. По данным Минсельхоза на середину июля, производство раннего картофеля увеличилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достигло 240 тысяч тонн. Это может привести к снижению зависимости страны от импорта и стабилизации цен на внутреннем рынке.

