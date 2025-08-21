Собянин: в Новой Москве активно обновляют системы водоснабжений

Строятся новые магистральные путепроводы, обновляются водозаборные узлы.

Мэр Москвы рассказал о масштабном обновлении системы водоснабжения в ТиНАО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Апгрейд системы водоснабжения продолжается в Новой Москве. Об этом заявил Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Качество жизни в Новой Москве должно быть таким же высоким, как и на любой другой территории города. Решение этой задачи требует полной модернизации всей существующей там инфраструктуры», — рассказал Собянин.

Благодаря строительству магистральных трубопроводов вдоль Борисовского и Калужского шоссе, 18 объектов Новой Москвы были переведены на центральное водоснабжение столичного водопровода. Подача воды с Западной станции выросла более чем в пять раз и превышает 120 тысяч кубометров за сутки.

Всего за 13 лет в Троицком и Новомосковском административных округах обновили 24 водозаборных узла и систем водоотведения. Самые существенные — «Пансионат „Пахра“», «Киевский», «ФИАН», «Ремзавод».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том. что мэр Москвы принял решение о комплексном развитии двух участков на западе Москвы.

