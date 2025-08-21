Роллердром и марафон: проект «Лето в Москве» представил программу на выходные

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова

Гостей приглашают пробежать марафон и сняться в кино.

Какую программу подготовили площадки проекта «Лето в Москве» на выходные

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Проект «Лето в Москве» представил программу на выходные

Проект «Лето в Москве» продолжает проводить тематические мероприятия для жителей и гостей столицы. Об этом сообщили на портале мэра Москвы.

В выходные площадки проекта превратятся в тематические зоны. В парке искусств «Музеон» пройдет фестиваль самодельных летательных аппаратов «Летфест», на Болотной площади открыт свободный роллердром, гости «Московского дворика» кинопарка «Москино» смогут поучаствовать в постановочных съемках.

Для любителей спорта пройдет полумарафон «Лужники», участники которого преодолеют маршрут в два километра по набережным Москвы-реки. А на Чистопрудном бульваре будут танцевальные мастер-классы и детский и молодежный турнир «Лето в Москве. Танцы».

Проект «Лето в Москве» проводится второй раз. Программа направлена на укрепление семейных отношений и развитию индивидуальных качеств участников.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в рамках проекта на Сретенском бульваре открылась литературная гостиная.

