Логистические маршруты в обход недружественных стран обсудили главы МИД РФ и Индии

Эфирная новость 35 0

Сергей Лавров отметил важность создания новой архитектуры международных связей.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Создание логистических маршрутов, которые пойдут в обход недружественных стран, — это одна из тем, которую Сергей Лавров сегодня обсуждает с коллегой из Индии.

Субраманьям Джайшанкар находится в Москве. Во время переговоров главы МИД затронули двустороннее сотрудничество и вопросы международной повестки.

«Мы рассматриваем друг друга в качестве особо привилегированных стратегических партнеров, как и условились наши руководители, и в практических делах мы, я думаю, в полной мере оправдываем такое определение наших связей. В современных условиях, конечно же, взаимодействие на международной арене приобретает особое значение, когда, по сути дела, создается новая архитектура международных связей», — отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров подчеркнул, что мир становится многополярным. Большую роль играют такие объединения, как ШОС, БРИКС, «Группа двадцати». Глава МИД Индии отметил, что итоги этих переговоров будут полезны для организации российско-индийского саммита.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.10
-0.25 93.48
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
«Бумажный маневр»: как Украина пытается хитрить с территориями
15:53
Умерла заслуженная артистка России Валентина Костюкова
15:46
Сохранить для будущего: профессор МХАТ рассказал о значении съемки спектаклей
15:32
Символ объединения: в России готовятся отметить День государственного флага
15:14
Спуститься — труднее: что известно о маршруте россиянки на пик Победы в Киргизии
15:05
Путин утвердил состав делегации РФ для 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Сейчас читают

Работа «Гиацинта» на константиновском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
«Разрушить и осквернить»: в Раде раскрыли роль Зеленского в вывозе мощей из Киево-Печерской лавры
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс