Логистические маршруты в обход недружественных стран обсудили главы МИД РФ и Индии

Создание логистических маршрутов, которые пойдут в обход недружественных стран, — это одна из тем, которую Сергей Лавров сегодня обсуждает с коллегой из Индии.

Субраманьям Джайшанкар находится в Москве. Во время переговоров главы МИД затронули двустороннее сотрудничество и вопросы международной повестки.

«Мы рассматриваем друг друга в качестве особо привилегированных стратегических партнеров, как и условились наши руководители, и в практических делах мы, я думаю, в полной мере оправдываем такое определение наших связей. В современных условиях, конечно же, взаимодействие на международной арене приобретает особое значение, когда, по сути дела, создается новая архитектура международных связей», — отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров подчеркнул, что мир становится многополярным. Большую роль играют такие объединения, как ШОС, БРИКС, «Группа двадцати». Глава МИД Индии отметил, что итоги этих переговоров будут полезны для организации российско-индийского саммита.

