Позиция Украины говорит о желании Киева подорвать шаги по урегулированию конфликта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Министр отметил, что действия Европы и киевского режима нивелируют усилия президента США Дональда Трампа на этом направлении.

«Украина прямо показывает, что она не заинтересована в устойчивом и долговременном урегулировании конфликта», — сказал Лавров

Глава МИД напомнил, что Россия поддерживает принципы гарантий безопасности, которые были согласованы в Стамбуле в 2022 году, а все остальное — «бесперспективные затеи».

При этом Евросоюз по сути предлагает иностранную интервенцию на часть территории Украины. Лавров подчеркнул, что это для Москвы абсолютно неприемлемо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европа истерично грозит натовским контингентом на Украине. Россию в очередной раз превращают в «империю зла». Парадоксальная ситуация: прочного мира для Украины хотят все, кроме самой Украины и европейцев. Вот, что ответил министр иностранных дел РФ на вопрос «Известий» о продолжении переговорного процесса.

