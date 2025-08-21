Лавров: Киев хочет подорвать усилия по урегулированию конфликта

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 68 0

Глава МИД напомнил, что Россия поддерживает принципы гарантий безопасности, которые были согласованы в Стамбуле в 2022 году, а все остальное — «бесперспективные затеи».

Лавров: Киев хочет подорвать усилия по урегулированию конфликта

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Позиция Украины говорит о желании Киева подорвать шаги по урегулированию конфликта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Министр отметил, что действия Европы и киевского режима нивелируют усилия президента США Дональда Трампа на этом направлении.

«Украина прямо показывает, что она не заинтересована в устойчивом и долговременном урегулировании конфликта», — сказал Лавров

Глава МИД напомнил, что Россия поддерживает принципы гарантий безопасности, которые были согласованы в Стамбуле в 2022 году, а все остальное — «бесперспективные затеи».

При этом Евросоюз по сути предлагает иностранную интервенцию на часть территории Украины. Лавров подчеркнул, что это для Москвы абсолютно неприемлемо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европа истерично грозит натовским контингентом на Украине. Россию в очередной раз превращают в «империю зла». Парадоксальная ситуация: прочного мира для Украины хотят все, кроме самой Украины и европейцев. Вот, что ответил министр иностранных дел РФ на вопрос «Известий» о продолжении переговорного процесса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.10
-0.25 93.48
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
«Бумажный маневр»: как Украина пытается хитрить с территориями
15:53
Умерла заслуженная артистка России Валентина Костюкова
15:46
Сохранить для будущего: профессор МХАТ рассказал о значении съемки спектаклей
15:32
Символ объединения: в России готовятся отметить День государственного флага
15:14
Спуститься — труднее: что известно о маршруте россиянки на пик Победы в Киргизии
15:05
Путин утвердил состав делегации РФ для 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Сейчас читают

Работа «Гиацинта» на константиновском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
«Разрушить и осквернить»: в Раде раскрыли роль Зеленского в вывозе мощей из Киево-Печерской лавры
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс