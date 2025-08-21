РФ при посредничестве Катара передала трех украинских детей их семьям

Дарья Орлова
Дарья Орлова

В этот раз в переезде на Украину помогли и молодому человеку с инвалидностью.

Фото, видео: Telegram/Официальный канал Института уполномоченных по правам ребёнка в Российской Федерации/detskiy_ombudsmen; 5-tv.ru

Еще трое детей воссоединятся со своими близкими, проживающими на территории Украины. Это стало возможным благодаря сотрудничеству уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и посольства Катара.

«Продолжаем работу по воссоединению детей с близкими в России, на Украине и в-третьих странах. Ведем ее по поручению Президента России Владимира Путина», — рассказала Львова-Белова.

Она добавила, что дети встретятся с родными в ближайшее время. Среди них два мальчика — 8 и 15 лет, а также шестилетняя девочка. Истории у каждого разные: один мальчик жил в РФ у дяди, второй — у бабушки. На Украине обоих ждут матери.

Девочку на Украине ждет отец. Ее мать умерла, некоторое время ребенок жил у двоюродной бабушки.

Львова-Белова также помогла переехать на Украину молодому человеку с инвалидностью.

«Спасибо за помощь Государству Катар, Международному Комитету Красного Креста, представителям профильных ведомств», — заключила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Львова-Белова сообщила о воссоединении восьми детей с родственниками на Украине.

