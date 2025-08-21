Украина обкрадывает? Прибалтика не спешит пополнять запасы газа

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Страна закачивает в единственное хранилище топливо медленнее, чем в прошлом году.

У Прибалтики заканчиваются запасы газа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

EADaily: Прибалтика медленно пополняет истощившиеся запасы газа из-за Украины

Страны Прибалтики не спешат пополнять обедневшие с прошлой зимы запасы газа, в отличие от других европейских государств. В причинах такой медлительной тактики разбиралось агентство EADaily.

Как уточняет ассоциация GIE, с апреля латвийское хранилище газа, которое является единственным в регионе и обслуживает Прибалтику и Финляндию, пополнили на 450 миллиона кубометров. При этом, в прошлом году за аналогичный период в него закачали 600 миллионов кубометров.

Как предполагает агентство, это может быть связано с высокими ценами на газ из-за снижения потребления. На данный момент химические предприятия урезают производство.

А также одной из причин повышенных тарифов, по данным латвийского оператора, может быть уход большого объема энергоресурса через Клайпедский терминал на Украину. Отмечается, что польская компания Orlen получает некоторые объемы газа через данный терминал, а затем перепродает его часть Незалежной, которая нуждается в срочном восстановлении собственных запасов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что власти Латвии потребовали выезда из страны от 841 россиянина.

