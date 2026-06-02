Силы ПВО за ночь уничтожили 148 украинских беспилотников над Россией

Атаку дронов отразили над семью областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Дежурные средства противовоздушной обороны России в течение ночи перехватили и уничтожили 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, атака продолжалась с 20:00 1 июня до 7:00 2 июня по московскому времени. Российские расчеты ПВО работали сразу на нескольких направлениях.
Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской и Смоленской областями. Также воздушные цели уничтожили над Краснодарским краем и Республикой Крым.
Кроме того, часть дронов Вооруженных сил Украины перехватили над акваториями Азовского и Черного морей.
Регионы России с начала специальной военной операции регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. ВСУ обстреливают приграничные регионы нашей страны как беспилотниками, так и ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ильский нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ, в результате чего на территории предприятия начался пожар. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы региона, которые проводят ликвидацию возгорания.
Кроме того, обломки одного из дронов упали на территорию многоквартирного дома в Славянске-на-Кубани. Информация о возможных разрушениях и пострадавших в данном населенном пункте не приводится.
