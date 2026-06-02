Силы ПВО за ночь уничтожили 148 украинских беспилотников над Россией

Дежурные средства противовоздушной обороны России в течение ночи перехватили и уничтожили 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, атака продолжалась с 20:00 1 июня до 7:00 2 июня по московскому времени. Российские расчеты ПВО работали сразу на нескольких направлениях.

Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской и Смоленской областями. Также воздушные цели уничтожили над Краснодарским краем и Республикой Крым.

Кроме того, часть дронов Вооруженных сил Украины перехватили над акваториями Азовского и Черного морей.

Регионы России с начала специальной военной операции регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. ВСУ обстреливают приграничные регионы нашей страны как беспилотниками, так и ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ильский нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ, в результате чего на территории предприятия начался пожар. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы региона, которые проводят ликвидацию возгорания.

Кроме того, обломки одного из дронов упали на территорию многоквартирного дома в Славянске-на-Кубани. Информация о возможных разрушениях и пострадавших в данном населенном пункте не приводится.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС