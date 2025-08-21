Опубликованы кадры с застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинисткой

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Женщина ждет помощи на высоте семь тысяч метров уже на протяжении девяти дней.

Фото, видео: 5-tv.ru

Застрявшая на киргизском Пике Победы альпинистка Наталья Наговицына из Москвы подавала признаки 16 августа. Кадры с того дня, на котрых девушка машет рукой в объектив, попали в распоряжение 5-tv.ru.

Наговицына решила подняться на вершину в честь своего мужа, который погиб при восхождении на эту же гору четыре года назад. Когда 12 августа Наталья спускалась вместе с международной группой альпинистов, она получила перелом ноги и оказалась не в состоянии завершить маршрут. Ее спутники спустились за помощью в базовый лагерь.

Итальянец Лука Синигилья при попытке спасения Наговицыной получил обморожение, а затем скончался на высоте 6900 метров из-за ухудшения состояния здоровья.

К месту нахождения Натальи 16 августа был направлен вертолет Ми-8 Минобороны Кыргызстана с шестью специалистами. Но погодные условия не позволили завершить спасательную операцию, борт совершил жесткую посадку, из-за чего члены экипажа получили травмы.

Ранее 5-tv.ru писал о подробностях спасательной операции российской альпинистки.

