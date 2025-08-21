Доставлено: ракета «Ангара-1.2» вывела военные спутники на целевые орбиты

Лалита Балачандран
Лалита Балачандран

Все системы работают штатно, с космическими объектами поддерживается устойчивая связь.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ракета «Ангара-1.2» вывела военные спутники на целевые орбиты

Ракета «Ангара-1.2» вывела военные спутники на целевые орбиты, сообщает Минобороны РФ.

Ракета стартовала с космодрома Плесецк.

«В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС», — сказано в заявлении министерства.

С космическими объектами налажена и поддерживается устойчивая связь, все системы работают в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru писал, что уральцы стали свидетелями пролета ракеты «Союз-2.1Б» Она пролетела с огромной скоростью, ярко освещая ночное небо. Ранее космический аппарат стартовал с Байконура.

Ракета вывела на орбиту российский биоспутник. На его борту 75 мышей, полторы тысячи мух, растения и микроорганизмы. 

Такое путешествие позволит ученым приоткрыть тайны дальнего космоса. Спутник с живыми существами достигнет полярной орбиты, где уровень радиации на треть выше, чем на околоземной. Эксперимент позволит подготовиться к полетам за пределы Солнечной системы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 

