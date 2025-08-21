Суд отложил рассмотрение вопроса о банкротстве экс-замминистра обороны Иванова

Суд в Москве отложил на октябрь рассмотрение вопроса о банкротстве бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Следующее заседание состоится 2 октября, где стороны представят дополнительные материалы.

Ранее следствие установило, что в 2015 году Иванов, будучи главой «Оборонстроя», вместе с руководителями «Оборонлогистики» и председателем правления банка «Интеркоммерц» организовали масштабное хищение более 216 миллионов рублей, предназначенных для покупки паромов для Керченской переправы в обход санкций.

Кроме того, через фиктивные сделки было выведено 44,9 миллиона евро. В результате «Интеркоммерц» стал потерпевшей стороной, а с обвиняемых суд взыскал 3,9 миллиарда рублей. Второй потерпевший — Главное управление обустройства войск — добился взыскания в размере 216,5 миллиона рублей.

Иванов был арестован в апреле 2024 года по делу о коррупции и получении взяток в особо крупном размере. Суд уже приговорил его к 13,5 годам лишения свободы.

