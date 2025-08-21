Суд отложил рассмотрение вопроса о банкротстве экс-замминистра обороны Иванова

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 53 0

Он проходит по делу о коррупции и получении взяток в особо крупном размере.

Суд отложил рассмотрение вопроса о банкротстве экс-замминистра обороны Иванова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ИЗВЕСТИЯ/Александр Орлов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Суд в Москве отложил на октябрь рассмотрение вопроса о банкротстве бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Следующее заседание состоится 2 октября, где стороны представят дополнительные материалы.

Ранее следствие установило, что в 2015 году Иванов, будучи главой «Оборонстроя», вместе с руководителями «Оборонлогистики» и председателем правления банка «Интеркоммерц» организовали масштабное хищение более 216 миллионов рублей, предназначенных для покупки паромов для Керченской переправы в обход санкций.

Кроме того, через фиктивные сделки было выведено 44,9 миллиона евро. В результате «Интеркоммерц» стал потерпевшей стороной, а с обвиняемых суд взыскал 3,9 миллиарда рублей. Второй потерпевший — Главное управление обустройства войск — добился взыскания в размере 216,5 миллиона рублей.

Иванов был арестован в апреле 2024 года по делу о коррупции и получении взяток в особо крупном размере. Суд уже приговорил его к 13,5 годам лишения свободы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.25
0.15 93.50
0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:04
В США отменили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,5 в проливе Дрейка
7:50
«Здесь есть «перчик»: психолог об отношениях Анны Пересильд и Вани Дмитриенко
7:39
«Мне бы хотелось»: почему Анна Арефьева никогда не встречалась с плохими парнями
7:28
Минздрав РФ заявил о новых правилах медосвидетельствования водителей с 2027 года
7:15
«Не политическая инициатива»: организаторы о миссии «Интервидения-2025»
7:00
Снайперы готовятся защищать Курскую и Сумскую области. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Опубликованы кадры с застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинисткой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс