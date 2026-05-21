Посол России заявил о давлении США на Кубу через обвинения против Кастро

США занимаются поиском предлогов для усиления напряженности вокруг Кубы, обвиняя бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Об этом написал посол России в Гаване Виктор Коронелли в соцсети X.

По его словам, выдвинутые в США обвинения против Кастро являются частью политики Вашингтона, которая направлена на рост давления на островное государство.

До этого исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш подтвердил, что в стране выдвигают обвинения против экс-главы государства и других лиц. Они попали над подозрение в сговоре с целью убийства американцев.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен обострять отношения с Кубой, несмотря на обвинения против бывшего кубинского лидера. При этом он назвал этот шаг важным для американцев кубинского происхождения и для тех, кто хочет вернуться на Кубу к родственникам.

Ранее газета The New York Times передавала, что власти США рассматривают возможность усилить давление на Кастро, в том числе через уголовное преследование. Такая угроза может оказаться одним из инструментов давления на Гавану.

Как сообщал 5-tv.ru, Трамп отверг эскалацию с Кубой. Американский лидер заявил, что Куба уже на грани окончательного упадка, так как власти давно утратили контроль над страной.

