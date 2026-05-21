Мужчина домогался девочек-подростков на детской площадке в Москве

Дарья Орлова
После разговора с родителями в дело вмешались следователи и полиция.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В Москве задержали 62-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он домогался двух несовершеннолетних девочек на детской площадке. Инцидент произошел на улице Солдатской.

По данным Следственного комитета, подростки рассказали о случившемся родителям, после чего семья сразу обратилась в правоохранительные органы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Личность подозреваемого оперативно установили, вскоре мужчину задержали.

После допроса фигуранту предъявили обвинение. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас сотрудники СК продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Великобритании 41-летний Джон Сидделл, осужденный по делу о сексуальном насилии над детьми, пытался избежать наказания, изображая тяжелобольного инвалида. Однако многолетняя схема рухнула после проверки записей с камер видеонаблюдения.

Мужчина уверял следствие и медиков, что практически не способен двигаться и разговаривать без посторонней помощи. Однако камеры CCTV показали совершенно другую картину. На записях Сидделл спокойно передвигался без ограничений, посещал вечеринки в стиле Элвиса Пресли, а в инвалидной коляске перевозил покупки из магазинов.

