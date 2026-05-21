«Для артистов важен момент эго»: Никита Киоссе о звездной болезни

Певец и экс-солист группы M-Band Никита Киоссе когда-то перенес звездную болезнь. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на закрытом показе коллекции модного дома Mastersuit.

«Я думаю, что нужно стараться не забывать про свой ближний круг, потому что в моем случае тоже был эпизод со звездной болезнью. Я уехал в другую страну и немножко забыл про всех своих старых друзей», — признался артист.

Он также добавил, что знаменитостям важно не забывать не только о близких, но и о том, что они такие же люди, как и все другие. Также звезды не должны считать себя более привилегированными, чем все вокруг.

«Для любого артиста важен момент эго, но когда это переходит в какую-то форму, когда ты ведешь себя не очень хорошо по отношению к другим, то это не хорошо, это не круто», — подчеркнул певец.

