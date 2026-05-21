«Для артистов важен момент эго»: Никита Киоссе о звездной болезни

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 80 0

Музыкант считает, что далеко не все знаменитости ведут правильно по отношению к другим людям.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певец Никита Киоссе перенес звездную болезнь

Певец и экс-солист группы M-Band Никита Киоссе когда-то перенес звездную болезнь. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на закрытом показе коллекции модного дома Mastersuit.

«Я думаю, что нужно стараться не забывать про свой ближний круг, потому что в моем случае тоже был эпизод со звездной болезнью. Я уехал в другую страну и немножко забыл про всех своих старых друзей», — признался артист.

Он также добавил, что знаменитостям важно не забывать не только о близких, но и о том, что они такие же люди, как и все другие. Также звезды не должны считать себя более привилегированными, чем все вокруг.

«Для любого артиста важен момент эго, но когда это переходит в какую-то форму, когда ты ведешь себя не очень хорошо по отношению к другим, то это не хорошо, это не круто», — подчеркнул певец.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актрисе Нике Здорик удалось избежать звездной болезни после успеха сериала «Ландыши». Но волна популярности все же сказалась на ее поведении.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
70.95
-0.34 81.98
-0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:25
Стало известно, сколько Виктория Боня потребовала в суде у Авроры Кибы
12:15
Дело о драке в «Кофемании» футболиста Федора Смолова закрыто
12:10
Основы гигиены сна: почему по утрам болит голова и накатывает усталость
12:00
«Дальше наступает тишина»: мошенники разработали новую схему обмана с недвижимостью
11:54
Звезда «Клюквенного щербета» и певец Мабэль Матиз задержаны за наркотики
11:46
В рамках ядерных учений России отрабатывается снаряжение ракет «Кинжал»

Сейчас читают

Украинские дроны вызвали настоящую панику в Литве
Будут сосредоточены на другом: ИИ поможет российским космонавтам на орбите
Космическая «отмена»: геомагнитный прогноз на 21 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео