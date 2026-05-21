Мерц: скорое вступление Украины в ЕС — нереалистично

Элина Битюцкая

Канцлер Германии предложил дать Киеву статус «ассоциированного члена» без права голоса в органах блока.

Мерц: Украина не войдет в ЕС в ближайшее время

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает невозможным быстрое завершение переговоров о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на его письмо к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

«Очевидно, что в краткосрочной перспективе завершить процесс присоединения невозможно», — приводит WELT текст послания.

По мнению Мерца, на пути Киева в ЕС сейчас множество препятствий, а трудности могут возникнуть даже на этапе подписания двусторонних договоренностей с Брюсселем.

В связи с этим он предложил ввести для Украины особый статус «ассоциированного члена», который позволил бы ее представителям работать в ключевых органах Евросоюза, но без решающего голоса.

Ранее газета Politico сообщила, что Будапешт может в скором времени дать зеленый свет началу переговорного процесса о принятии Украины в ЕС. Этому предшествовал телефонный разговор глав МИД Венгрии и Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что Фридрих Мерц объяснил миллиардные траты Евросоюза на армию мнимой угрозой со стороны России.

