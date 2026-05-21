Взорвалась прямо на уроке: в Пермском крае школьники получили ожоги из-за петарды

Дарья Орлова
Учебный день закончился приездом скорой помощи и проверкой чиновников.

В школе № 8 Чайковского городского округа Пермского края во время занятий произошел взрыв петарды, из-за которого пострадали трое пятиклассников. Об инциденте сообщили в региональном министерстве образования.

По предварительным данным, один из учеников принес пиротехнику в класс. Во время урока петарда неожиданно сработала, после чего дети получили ожоги.

Медики оперативно прибыли в школу и осмотрели пострадавших. Двоим школьникам помощь оказали на месте, а еще одного ребенка направили в больницу для дополнительного обследования.

Сейчас обстоятельства случившегося выясняют представители Минобразования Пермского края и сотрудники местной администрации. Специалистам предстоит установить, как опасный предмет оказался в учебном заведении и почему его не заметили раньше.

Ранее в Пермском крае подросток пострадал после того, как поднял лежавший на земле сверток с купюрами. В момент, когда школьник взял находку в руки, раздался хлопок, напоминающий взрыв петарды.

По данным правоохранителей, мальчик получил легкие ожоги. Медицинскую помощь ему оказали на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.

