Взорвалась прямо на уроке: в Пермском крае школьники получили ожоги из-за петарды

В Пермском крае школьники получили ожоги из-за взорвавшейся петарды

В школе № 8 Чайковского городского округа Пермского края во время занятий произошел взрыв петарды, из-за которого пострадали трое пятиклассников. Об инциденте сообщили в региональном министерстве образования.

По предварительным данным, один из учеников принес пиротехнику в класс. Во время урока петарда неожиданно сработала, после чего дети получили ожоги.

Медики оперативно прибыли в школу и осмотрели пострадавших. Двоим школьникам помощь оказали на месте, а еще одного ребенка направили в больницу для дополнительного обследования.

Сейчас обстоятельства случившегося выясняют представители Минобразования Пермского края и сотрудники местной администрации. Специалистам предстоит установить, как опасный предмет оказался в учебном заведении и почему его не заметили раньше.

Ранее в Пермском крае подросток пострадал после того, как поднял лежавший на земле сверток с купюрами. В момент, когда школьник взял находку в руки, раздался хлопок, напоминающий взрыв петарды.

По данным правоохранителей, мальчик получил легкие ожоги. Медицинскую помощь ему оказали на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.

