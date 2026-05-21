Тирания за кадром: муж довел телеведущую до облысения, отбирая у нее деньги

ВВС: муж отбирал у телеведущей зарплату и довел ее до облысения

Британская телеведущая Рут Додсворт стала жертвой многолетнего эмоционального и финансового насилия со стороны своего бывшего супруга Джонатана Вигналла. Об этом сообщило ВВС.

По словам ведущей прогноза погоды на телеканале ITV Wales, жестокое обращение мужа привело к серьезным проблемам со здоровьем, включая облысение на почве постоянного стресса. Додсворт решилась на откровенное признание в эфире подкаста журналистки Эммы Барнетт, где подробно описала механизмы контроля, которые применял к ней бизнесмен в течение их совместной жизни.

Додсворт пояснила, что в начале отношений Вигналл казался ей харизматичным и обеспеченным мужчиной. Однако ситуация резко изменилась, когда у мужа начались трудности в бизнесе. С этого момента он установил тотальный контроль над ее финансами и личным временем.

«Мне приходилось просить у него денег, если я хотела купить сэндвич на обед. Я брала определенную сумму, чтобы он знал, что я могу пойти и купить еду в местном супермаркете, и это не давало мне возможности пойти куда-либо еще», — рассказала телеведущая.

Она добавила, что супруг требовал детальных отчетов о встречах и съемках, а иногда лично приезжал на работу, чтобы убедиться в правдивости ее слов.

Постоянное чувство страха и давления негативно сказалось на физическом состоянии знаменитости. Рут Додсворт призналась, что из-за переживаний у нее начали выпадать волосы. Ей приходилось проводить много времени в гримерной, нанося плотный макияж, чтобы скрыть отеки от слез перед выходом в эфир.

Точку в этих отношениях удалось поставить только в 2019 году. После расставания Джонатан Вигналл был арестован. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы за преследование и психологическое насилие.

Кроме тюремного срока, мужчине навсегда запретили контактировать с бывшей женой и их двумя общими детьми. Додсворт надеется, что ее история поможет другим женщинам вовремя распознать признаки абьюза.

