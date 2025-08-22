Лидеры более 20 стран: Си Цзиньпин примет участие в саммите ШОС-2025

|
Дарья Орлова
Приглашены также Путин, Лукашенко, Эрдоган и Алиев.

Си Цзиньпин примет участие в саммите ШОС-2025

Фото: www.globallookpress.com/Xie Huanchi

Си Цзиньпин примет участие в саммите ШОС-2025

Участниками саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине станут более 20 глав иностранных государств и главы 10 международных организаций. Их встретит председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает Reuters со ссылкой на помощника министра иностранных дел КНР Лю Биня.

«Председатель КНР Си Цзиньпин соберется с более чем 20 иностранными лидерами и главами десяти международных организаций у берегов реки Хайхэ», — сказал Лю Биня.

Лидер КНР начнет встречу с банкета для стран-участников. Далее — выступление с ключевым докладом. На саммит получили приглашения президент РФ Владимир Путин, лидер Белоруссии Александр Лукашенко, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в МИД КНР заявили о поддержке диалога по урегулированию украинского конфликта. Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай всегда выступал за политическое разрешение российско-украинского кризиса. Кроме того, КНР продолжит вести работу для установления мира и прекращения боевых действий.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

