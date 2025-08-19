В МИД КНР заявили о поддержке диалога по урегулированию украинского конфликта

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Официальный представитель ведомства Мао Нин подчеркнула, что Пекин приветствует сближение Москвы и Вашингтона, считая это важным шагом к миру.

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Китайская Народная Республика (КНР) полностью поддерживает мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

В ходе брифинга журналисты попросили дипломата прокомментировать прошедшую в Вашингтоне встречу главы киевского режима Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и европейских лидеров.

Мао Нин заявила, что Китай всегда выступал за политическое разрешение российско-украинского кризиса. Кроме того, КНР продолжит вести работу для установления мира и прекращения боевых действий.

По словам дипломата, они рады тому, что Россия и США постепенно улучшают свои отношения. Это, как считает Мао Нин, способствует скорейшему завершению конфликта.

Российский лидер Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске 15 августа. Главы государств беседовали 2 часа 45 минут. Они говорили в том числе и об урегулировании конфликта на Украине.

Позже глава Белого дома пригласил в Овальный кабинет Зеленского. Переговоры прошли 18 августа. Трамп также поговорил с европейскими лидерами. По его словам, через пару недель Путин встретится с Зеленским.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил Женеву в качестве площадки для мирных переговоров делегаций РФ и Украины.

