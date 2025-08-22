«Все сохранится»: Матвиенко про уход SHAMAN и Николая Расторгуева из этно-оперы «Князь Владимир»

К новому составу постановки присоединился сын солиста группы «Любэ».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Матвиенко: замена SHAMAN и Расторгуева не повлияла на этно-оперу «Князь Владимир»

Постановка этно-оперы «Князь Владимир» не изменилась после замены заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, известного как  SHAMAN, и солиста группы «Любэ», народного артиста России Николая Расторгуева. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявил народный артист РФ Игорь Матвиенко на пресс-конференции в ТАСС.

Он отметил, что замена двух исполнителей — SHAMAN, который играл самого князя, и Расторгуева-старшего, исполнявшего роль воеводы Федора, на самой постановке отразилась не сильно.

Под новых актеров специально ничего не переделывали и не меняли.

«Как опера идет в разных театрах, с разными исполнителями, с разными участниками. А здесь просто не будет двух человек. Все сохранится так, как и было», — подчеркнул Матвиенко, который является продюсером и композитором «Князя Владимира».

На место SHAMAN пришел Даниил Благов — певец и танцор балета. А роль Федора досталась Павлу Расторгуеву, сыну солиста группы «Любэ».

Матвиенко отметил, что Расторгуев-младший сейчас вызывает сильный интерес публики. В том числе и потому, что многие отмечают сходство между Павлом и Николаем. Особенно это заметно, когда наследник музыканта примеряет на себя образ воеводы. Голоса у отца и сына также похожи.

«Это сейчас его (Павла Расторгуева. — Прим. ред.) первая стадия развития. Он должен быть очень похож (на отца. — Прим. ред.), а вот потом уже вторая стадия чем же он должен отличаться», — пояснил Матвиенко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Расторгуев впервые исполнил песню «Конь» вместе с сыном.

