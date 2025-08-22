На Сахалине прошел флешмоб в честь Дня Государственного флага России

На Сахалине прошел патриотический флешмоб в честь Дня Государственного флага России. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Местом проведения мероприятия стал спортивный комплекс «Горный воздух». Участие в акции приняли полсотни спортсменов и тренеров, а также родители и дети из молодежного движения «Омега». Они развернули 12-метровый флаг России на одной из площадок комплекса.

Флаги были также развернуты в бухте Тихой и в окрестностях Клоковского водопада. Эти жесты — демонстрация уважения к государственным символам РФ и показатель их значимости в истории страны.

Флешмоб, приуроченный ко Дню Государственного флага, проходит в Сахалинской области ежегодно. Его цель — объединить молодежь региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Сахалине прошел чемпионат по робототехнике. В нем приняли участие более двух тысяч юных изобретателей. Команды соревновались в 12 направлениях. В их числе — скоростные заезды, робо-боулинг и разработка дизайна для роботов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.