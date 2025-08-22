Ретрокатер сгорел на набережной Фонтанки в Петербурге
По одной из версий, пожар случился из-за брошенного окурка.
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Гальперин; 5-tv.ru
На набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге сгорел прогулочный ретрокатер «Эдвард».
Пожар возник в каюте, потом пламя охватило все судно. По основной версии, причиной пожара стал брошенный окурок.
«Эдвард» — это ретрокатер, стилизованный под английские прогулочные лодки начала прошлого века. На борт он брал восемь человек.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Волге в Саратовской области сгорела яхта. На борту судна находились шесть пассажиров. Все они смогли покинуть яхту самостоятельно, обошлось без пострадавших.
В результате пожара судно получило серьезные повреждения.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
63%
Нашли ошибку?