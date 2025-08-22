Ретрокатер сгорел на набережной Фонтанки в Петербурге

По одной из версий, пожар случился из-за брошенного окурка.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Гальперин; 5-tv.ru

На набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге сгорел прогулочный ретрокатер «Эдвард».

Пожар возник в каюте, потом пламя охватило все судно. По основной версии, причиной пожара стал брошенный окурок.

«Эдвард» — это ретрокатер, стилизованный под английские прогулочные лодки начала прошлого века. На борт он брал восемь человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Волге в Саратовской области сгорела яхта. На борту судна находились шесть пассажиров. Все они смогли покинуть яхту самостоятельно, обошлось без пострадавших.

В результате пожара судно получило серьезные повреждения.

