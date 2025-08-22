Столичные волонтеры доставили более 10 тонн гуманитарной помощи в ЛНР и ДНР

В нее вошли товары первой необходимости и продукты питания.

Столичные волонтеры доставили более 10 тонн гуманитарной помощи в ЛНР и ДНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Московские волонтеры вместе с членами направления «Город героев» проекта «Молодежь Москвы» доставили в Луганскую и Донецкую народные республики более десяти тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили на портале мэра Москвы.

«Из Москвы регулярно осуществляется доставка гуманитарного груза в Донецкую и Луганскую народные республики. С 2022 года жителям этих регионов передали почти 340 тонн необходимых товаров», — рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Догунова.

В социальные учреждения волонтеры направили продукты питания, средства гигиены, развивающие игрушки и школьные принадлежности. Участникам спецоперации были направлены медикаменты, маскировочные сети, комплекты белья и газовые баллоны.

Благотворительную помощь в зоны боевых действий собирали в штабах проекта «Москва помогает» и «Домиках добра». Также в сборе гуманитарного груза приняли участие высшие учебные заведения столицы: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Российский университет транспорта (МИИТ), Государственный университет по землеустройству, Российский государственный социальный университет и Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина.

Также в рамках проекта «Лето в Москве» в «Домиках добра» любой желающий может отправить открытку со словами поддержки и подарки бойцам.

Организация волонтерской деятельности создана в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и федерального проекта «Мы вместе». «Город героев» был создан, чтобы сохранить память о подвигах героев Отечества, укрепить связь времен и поколений, а также поддержать патриотические инициативы.

Ранее 5-tv.ru писал, как некоммерческие организации объединили неравнодушных москвичей для помощи бойцам СВО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

