«В рубашке родился»: студент атакованного колледжа пролетел несколько этажей

Александра Якимчук
Александра Якимчук

ВСУ целенаправленно наносили удары беспилотниками по образовательному учреждению и общежитию с мирными гражданами.

Пострадавшие об атаки на колледж в ЛНР

Фото: МЧС России

Атака ВСУ на колледж в ЛНР Атака беспилотников на регионы России

Один из студентов при атаке на колледж пережил два падения с высоты

Один из студентов колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР) в результате удара дрона ВСУ по общежитию пролетел несколько этажей. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал сам молодой человек.

Учащийся колледжа по имени Максим был одним из жильцов атакованного украинскими беспилотниками общежития. Когда начался обстрел, он находился в своей комнате на пятом этаже. По его воспоминаниям, первый заряд упал около пункта охраны, несколько следующих угодили в клумбы.

Студенты уже после первых взрывов начали выбегать из комнат и пытаться выбраться на улицу. Максим покинуть здание не успел.

«Меня присыпало так, что я аж дышать не мог. Не знаю, каким чудом выбрался. Слышу, что меня зовет одна девочка. Я иду к ней и беру за руку. Слышу дрон: „Бабах!“ И я проваливаюсь с пятого этажа на второй. Я только начинаю вставать, мне кирпич на голову падает, я обратно падаю, но не теряю сознание. Все-таки держусь! Слышу, что обратно дрон летит. Я быстро поднимаюсь, и он падает. И я вылетаю со второго этажа уже на улицу», — рассказывает учащийся колледжа.

После этого он смог доползти до ближайших деревьев. Там было еще несколько жильцов общежития. Вместе они сперва добрались до спортзала, а затем и до частных домов, жители которых вызвали подросткам скорую помощь.

Все это время украинские беспилотники продолжали наносить удары по территории образовательного учреждения.

По словам Максима, ему удалось ни разу не потерять сознания и в целом обойтись несерьезными травмами, небольшими ожогами, царапинами и повреждениями по всему телу.

«Мне говорят, что я в белой рубашке родился — ничего не сломал, сотрясения не было. Ну, контузия только», — рассказал подросток.

Студент также уточнил, что не со всеми знакомыми по колледжу после случившегося смог связаться. И ту девочку, которая просила помощи на пятом этаже, по информации парня, все еще не смогли найти.

Беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В момент происшествия в помещениях учреждения находились 86 человек.

По предварительным данным, погибли шесть человек и 39 получили ранения различной степени тяжести, а 15 студентов числятся пропавшими без вести.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что все лица, причастные к удару ВСУ по колледжу в Старобельске, будут установлены и понесут ответственность. Такое заявление сделало МИД России. В ведомстве отметили, что действия украинцев были целенаправленными. Удары наносились по гражданским строениям, в которых находились мирные жители. При этом рядом нет ни одного военного объекта.

