Круглый год: назван лучший способ борьбы с дефицитом витамина D

Лучшим способом восполнить дефицит витамина D являются зимние тренировки

Зимние занятия спортом на свежем воздухе позволяют эффективно справляться с нехваткой витамина D в организме человека. Об этом сообщило издание Scientific Reports.

К такому выводу пришли ученые в ходе масштабного исследования, результаты которого были опубликованы 22 мая 2026 года. Эксперимент показал, что естественное воздействие ультрафиолета во время тренировок дает результат, сопоставимый с приемом медикаментозных добавок.

Эксперты подчеркивают, что даже в зимний период солнечного света достаточно для запуска процессов синтеза жизненно важных веществ, если человек проводит время активно и на улице.

В рамках научной работы исследователи разделили добровольцев на несколько групп: в одну вошли любители бега, а в другую — люди, не занимающиеся спортом систематически.

Часть испытуемых на протяжении восьми недель употребляла аптечные препараты с витамином D, тогда как остальные обходились без них.

Итоговые анализы продемонстрировали любопытную закономерность: уровень нутриента значительно повысился у тех, кто пил добавки, однако бегуны, тренировавшиеся на морозе без всяких таблеток, показали практически идентичные результаты.

Специалисты объяснили это тем, что для восполнения дефицита достаточно всего 20–30 минут неинтенсивного бега или прогулки при условии, что часть кожи остается открытой для лучей солнца.

Дополнительно ученые установили, что использование искусственных добавок благотворно сказывается на защитных функциях организма, улучшая состояние белых кровяных телец и укрепляя иммунитет.

Тем не менее исследователи развеяли миф о влиянии витамина D на физическую форму атлетов. Согласно полученным данным, прием витаминов никак не отразился на спортивных достижениях добровольцев: показатели силы мышц ног и общая выносливость организма остались на прежнем уровне.

