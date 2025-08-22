В результате удара армии Израиля по школе в секторе Газа погибли дети

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

ЦАХАЛ продолжает обстреливать город.

Фото, видео: Reuters/Stringer; 5-tv.ru

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по школе в секторе Газа, в результате которого погибли дети. Об этом рассказал корреспондент Al Mayadeen Ахмад Ганим специально для 5-tv.ru.

Ракеты, как сообщает журналист, попали по зданию в районе Шейх-Радуан. В нем на протяжении некоторого времени укрывались переселенцы. Израильские бомбардировки настигли подростков неожиданно.

«Одни дети вышли за водой, другие играли во дворе школы», — пояснил Ахмад Ганим, показывая на безжизненные тела мальчиков.

По последним данным, тела погибших вместе с другими ранеными доставили в медицинский комплекс «Аш-Шифа». Эта клиника, как отметил журналист, работает примерно на 20% от своей мощности. Несмотря на это, там уже нет свободных мест. Из-за этого кровати некоторых пациентов стоят прямо во дворе корпуса, где лежат мертвые дети.

Ахмад Ганим добавил, что гуманитарная катастрофа усугубляется ежедневно. При этом ЦАХАЛ продолжает наносить ракетные удары по городу. Мирные жители города живут в страхе и тревоге. Их пытаются вытеснить в южную часть Газы. Однако, несмотря на смертельную опасность, мужчины, женщины и дети демонстрируют твердую решимость остаться на своей земле».

Ранее 5-tv.ru писал, что ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода в секторе Газа. Согласно заявлению организации, Израиль принял меры, чтобы обеспечить допуск гуманитарной помощи к мирным жителям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

