«Покорила всю Россию»: кто станет еще одним послом «Интервидения»

Евгения Алешина
Страна активно готовится к проведению музыкального конкурса, который пройдет 20 сентября в Москве.

Певица Пелагея стала новым послом «Интервидения»

Фото: Олег Елков/ТАСС

Заслуженная артистка РФ Пелагея стала еще одним послом международного музыкального конкурса «Интервидение». Об этом сообщили в Telegram-канале конкурса.

«Певица (Пелагея — Прим. ред.) покорила всю Россию своими потрясающе проникновенными выступлениями в жанре русского фолка», — написано в публикации.

В июне стало известно, что заслуженный артист РФ, певец Дима Билан, стал первым культурным послом конкурса, в июле раскрыли имя второго посла — им стала певица Клава Кока. Также послами конкурса является группа AY YOLA.

«Интервидение» — международный музыкальный конкурс эстрадной песни. Изначально он проводился с 1960-х по 1980-е годы. Организаторами выступала Международная организация радиовещания и телевидения. Участие в конкурсе принимали артисты из стран Европы, Центральной Азии, Африки, Америки и других регионов.

Россию в этом году на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) с песней «Прямо по сердцу».

Конкурс пройдет 20 сентября 2025 на площадке «Live Арена» в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, кто представит США на «Интервидении». На счету музыканта множество синглов и гимн к чемпионату мира по футболу.

