Под одним флагом россияне строят будущее страны. Российский триколор является символом силы, уверенности и справедливости, объединения, который сопровождает жизнь граждан и успехи страны. В День Государственного флага в пятницу, 22 августа, важно вспомнить основные события новейшей истории: стремительное развитие экономики, преодоление внутренних противоречий, проведение Олимпиады 2014 года, воссоединение Крыма с Россией и действия российских бойцов в ходе спецоперации. Для народа триколор давно стал олицетворением величия государства, воли и справедливости.

Воссоединение России с регионами Донбасса и Новороссии происходило под развевающимся триколором. Также флаг сопровождал космонавтов на орбиту, ученых в арктические экспедиции, а потомков героев Великой отечественной войны в шествии «Бессмертного полка». Бело-сине-красный цвета заставляли россиян гордится достижениями спортсменов на трибунах во время мировых чемпионатов. На сегодняшний день триколор можно увидеть и на военных кораблях, и в руках военнослужащих, и на плечах школьников, которые выигрывают международные олимпиады.

Каждый желающий в этот праздник может присоединиться к всероссийской акции #ПодОднимФлагом, чтобы выразить триколору уважение и честь. Акция призвана объединить граждан и дать им возможность выразить свою любовь к Родине. Для участия в ней любой желающий может зайти на сайт пододнимфлагом.рф и сделать оригинальное фото или аватар с триколором.

«С гордостью за нашу страну поздравляю всех с Днем Государственного флага России! Пусть наша Великая держава процветает! Пусть над нами всегда будет чистое, светлое и мирное небо подобно нашему флагу!», — написала жительница Ханты-Мансийска Валентина Казакова, которая приняла участие в акции, «ВКонтакте».

Фото: ВКонтакте//Валентина Казакова/id430026760

Герой России, сенатор Александр Карелин поделился, что значение флага выходит далеко за пределы символики. По его словам, триколор символизирует обширную историю страны и гордость ее граждан.

«Флаг Российской Федерации важен для понимания, кто мы и откуда. Каждый должен знать историю флага, понимать, что символизируют его цвета. Флаг олицетворяет сложную, но всегда победоносную историю России. Нужно дорожить им, научиться относиться как к обязывающему и обязательному символу в жизни. Флаг — выражение нашей гордости за Россию и ее победы», — рассказал он.

В специальной военной операции (СВО) флаг имеет особое значение. Триколор развевается на передовой, где решается судьба России. Десантники шли в бой при высадке в Гостомеле, сражались за освобождение таких городов, как Мариуполь, Бахмут и Авдеевка, и одержали победу в операции «Поток» в Курской области под цветами государственного флага. Каждый подвиг российских солдат укрепляет веру в силу и справедливость.

Жители освобожденных территорий встречают триколор как символ мира и возвращения к нормальной жизни. Истории героев СВО будут внесены в летопись наших дней: врачи, которые спасали раненых прямо под обстрелом, командиры, выносящие бойцов с поля боя, добровольцы, закрывавшие собой своих товарищей. А за ними стоит флаг — символ Родины, который вдохновляет и вселяет силу.

«Российский флаг для нас, морпехов и всех военнослужащих — это больше чем символ. Это наше боевое знамя. С ним я прошел через Мариуполь, где видел собственными глазами, что значит для людей наш триколор. Это он подарил им уверенность в том, что мы своих не бросаем и что за нами — правда. Российский флаг символизирует силу, правду, справедливость. Каждый раз видя, как он гордо реет на ветру, мы знаем, что защищаем самое главное: нашу землю и наших людей. Мы обязательно победим, потому что за нами — правда и сила всего нашего народа», — рассказал Герой России, начальник Главного штаба «Юнармии», заместитель председателя правления Движения Первых Владислав Головин.

Флаг сопровождает важные достижения современной России не только на фронте. Сегодня триколор развевается над строящимися объектами, научными центрами и университетами. Под государственным знаменем создаются уникальные технологии, такие как реактор БН-800 и первый в мире экзоскелет для хирургов. Реализуются масштабные проекты — Крымский мост, автомагистраль М-12 «Восток», модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской железных дорог.

Под флагом идет укрепление позиций России в сельском хозяйстве, освоение Арктики и развитие производства экологически чистой энергии. Все эти достижения — результат труда людей, искренне верящих в родную страну. Триколор становится символом уверенности в будущем и надеждой для новых поколений.

В пятницу, 22 августа, международная арктическая десятидневная экспедиция «Ледокол знаний», организованная госкорпорацией «Росатом», успешно вернулась в Мурманск. На ледоколе «50 лет Победы» 66 школьников из 21 страны, среди которых Египет, Турция и Китай, достигли Северного полюса, а также посетили научные лекции и провели уникальные эксперименты.

Фото: Пресс-служба госкорпорации «Росатом»

«Для меня флаг России — это символ единства народов, объединенных для развития нашей великой, необъятной Родины, для работы над ее усовершенствованием и покорением новых вершин», — отметила одна из участниц экспедиции Варвара Гилева из Новокузнецка.

Под бело-сине-красными цветами формируется будущее РФ — поколения победителей. Российские школьники продолжают добиваться высоких результатов на международных олимпиадах. Недавно они завоевали восемь медалей на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае, в том числе шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую. На выставке молодых изобретателей в Японии также было получено восемь наград, что доказывает — технологические успехи закладываются уже со школьной скамьи.

Отдельного внимания заслуживает успех российских школьников на Международной юниорской географической олимпиаде в Сербии, где они взяли шесть медалей. Такие высокие результаты показывают, что под государственным флагом рождаются победы, а будущее страны становится таким же ярким, как и ее триколор.

Фото: Telegram/Официальный канал Правительства РФ/government_rus

«Для меня флаг Российской Федерации — это наша слава, история, гордость, память. При виде флага России я испытываю целую гамму чувств. Первое и самое яркое — это гордость. Но не гордость от превосходства над кем-то, а тихая гордость за историю, культуру, научные победы и спортивные достижения моей страны. У меня аж мурашки по коже, когда наши спортсмены стоят на пьедестале под звуки гимна, и бело-сине-красное полотнище медленно поднимается ввысь. Это всплеск радости и вдохновения, когда на молодежном форуме или на олимпиаде я вижу среди множества других именно наш флаг — он словно подмигивая тебе говорит: «Ты здесь не один, за тобой — целая страна», — сказал Михаил Семенов из Калининграда.

Флаг России является важным символом справедливости и сопротивления глобализации за рубежом. В странах, где народ выступает против западного вмешательства, люди нередко используют триколор. Примерами этому служат события в Мали, Буркина-Фасо и Нигере. Даже на Западе многие начинают видеть в российском триколоре олицитворение традиционных ценностей.

