Стоматолог раскрыла фатальную ошибку при хранении зубной щетки

Стоматолог Беляева: зубные щетки не стоит хранить во влажной ванной комнате

Зубные щетки с натуральной щетиной не стоит хранить во влажной ванной комнате: в таких условиях на них могут активно размножаться опасные бактерии. Об этом рассказала врач стоматолог-терапевт Мария Беляева в беседе с ИА Регнум.

По словам специалиста, риск, в первую очередь, касается щеток с естественной щетиной. Варианты с искусственными волокнами в этом смысле безопаснее и подходят для хранения в ванной.

«На щетках с искусственной щетиной бактерии не размножаются, поэтому мы рекомендуем ими пользоваться. Как бы мы ее ни хранили, она остается относительно чистой», — отметила Беляева.

Стоматолог подчеркнула, что щетку важно защищать не только от влажности, но и от попадания бытовой химии. На нее не должны попадать чистящие средства, аэрозоли и жидкости, которые используют во время уборки.

«Если мы в отеле щетку оставляем, то лучше ее просушить и убрать, чтобы ничего на нее не попадало. Дома мы просто в стаканчике аккуратно храним и следим, чтобы лишний раз никто ее грязными руками не трогал. Этого достаточно», — добавила Беляева.

Большинству людей, по словам врача, подойдет зубная щетка средней жесткости. Лучше выбирать модели с обычной искусственной щетиной без резиновых и пластиковых вставок. Менять щетку специалист рекомендовала примерно раз в один-два месяца.

