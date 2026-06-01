Бастрыкин: ВСУ используют дроны производства стран НАТО для ударов по России

Дарья Корзина
Следственный комитет расследует атаку на колледж в Старобельске.

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Бастрыкин: При атаках на территорию России ВСУ применяют беспилотники НАТО

При ударах по территории России Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют беспилотные летательные аппараты производства, в том числе стран НАТО. Об этом сообщил Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Информация была озвучена на совещании с участием президента России Владимира Путина.

По словам Бастрыкина, атака на колледж в ЛНР была нанесена военнослужащими 414-й бригады беспилотных систем ВСУ «Птахи Мадяра». 

По делу о нападении объявлены в розыск начальник Главного управления разведки МО Украины Иващенко и командующий силами БПЛА Бровди. Клименко, Бровди и Иващенко привлечены в качестве обвиняемых.

Кроме того, Бастрыкин сообщил, что с 2014 года более двух тысяч объектов образования на территории России подверглись ударам со стороны ВСУ.

Ранее атака на колледж в Старобельске привела к гибели 21 человека, 45 обратились за медицинской помощью. На момент удара в здании находились 89 человек. Глава ЛНР Леонид Пасечник доложил президенту России Владимиру Путину, что нападение было целенаправленным и заранее спланированным.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что наказание виновных в атаке на колледж будет неотвратимым.

