Следственный комитет расследует атаку на колледж в Старобельске.
Бастрыкин: При атаках на территорию России ВСУ применяют беспилотники НАТО
При ударах по территории России Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют беспилотные летательные аппараты производства, в том числе стран НАТО. Об этом сообщил Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Информация была озвучена на совещании с участием президента России Владимира Путина.
По словам Бастрыкина, атака на колледж в ЛНР была нанесена военнослужащими 414-й бригады беспилотных систем ВСУ «Птахи Мадяра».
По делу о нападении объявлены в розыск начальник Главного управления разведки МО Украины Иващенко и командующий силами БПЛА Бровди. Клименко, Бровди и Иващенко привлечены в качестве обвиняемых.
Кроме того, Бастрыкин сообщил, что с 2014 года более двух тысяч объектов образования на территории России подверглись ударам со стороны ВСУ.
Ранее атака на колледж в Старобельске привела к гибели 21 человека, 45 обратились за медицинской помощью. На момент удара в здании находились 89 человек. Глава ЛНР Леонид Пасечник доложил президенту России Владимиру Путину, что нападение было целенаправленным и заранее спланированным.
Ранее Владимир Путин подчеркнул, что наказание виновных в атаке на колледж будет неотвратимым.
