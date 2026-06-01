ВСУ снова атаковали школу в Васильевке Запорожской области с помощью дрона

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Срочная новость 64 0

Здание получило серьезные повреждения.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kirill Chubotin; Telegram/На одной Vолне с ГлаVой Романиченко/nasha_glaVa; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ВСУ повторно атаковали школу № 1 в городе Васильевка Запорожской области с применением беспилотника самолетного типа. Об этом сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко в своем Telegram-канале.

По ее словам, утром по зданию был нанесен удар FPV-дроном, в результате чего повреждения получила кровля. Позднее, около 19:00 мск, по школе вновь был применен БПЛА самолетного типа, что привело к более значительным разрушениям.

Романиченко заявила, что на момент происшествия находилась на территории учебного заведения и зафиксировала последствия атак.

«Сейчас я нахожусь во дворе школы № 1. И хочу показать вам, как выглядит отношение к нашим детям Вооруженных сил Украины», — заявила Романиченко.

Она отметила повреждение остекления и внутренних помещений здания. Также глава округа сообщила о намерении восстановить школу после нанесенного ущерба.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий информировал об ударе по начальной школе в Васильевке, уточнив, что жертв среди мирного населения зафиксировано не было.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.55
0.53 86.25
3.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:18
Для хорошего урожая: как и чем подкормить яблони в июне 2026 года
23:06
Вучич заявил, что Сербия не намерена отменять безвизовый режим с Россией
22:58
Стражи воды: как коммунальный флот поддерживает чистоту московских рек
22:39
Красочный забег пройдет в Москве в первое воскресенье июня
22:20
В Китае представили «невидимую» краску для дронов
22:02
«Новое качество конфликта»: Путин о преступлениях ВСУ против детей и подростков

Сейчас читают

Многовекторность, прагматизм и баланс: профессор Бегалинова об ориентирах Казахстана
Тихий провокатор рака: онколог назвал привычку с тяжелыми последствиями
До трагедии в школе: что в поведении ребенка родители обязаны заметить заранее
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео