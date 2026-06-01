Пасечник: ВСУ 15 раз атаковали Старобельск, чтобы сорвать спасательную операцию

Специалисты 45 часов разбирали завалы под прицелом дронов.

ВСУ 15 раз пытались сорвать спасательную операцию на месте теракта в Старобельске повторными атаками. Об этом глава ЛНР Леонид Пасечник доложил президенту России Владимиру Путину на совещании о ходе расследования теракта и мерах поддержки пострадавших.

«Спасательная операция длилась 45 часов, за эти 45 часов 15 раз объявлялась беспилотная опасность. Демонстративно беспилотники украинской стороны летали над объектом. В общем, угроза была реальной», — сказал он.

Повторные атаки заставляли специалистов на время останавливать спасательные работы.

Теракт в Старобельске

ВСУ атаковали общежитие и учебный корпус колледжа в ЛНР в ночь на 22 мая. В этот момент в здании находились 89 человек. В результате удара беспилотниками погибли 21 студент. Владимир Путин назвал действия украинских боевиков террористическим актом, так как в районе образовательного учреждения не было военных объектов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава государства заявил, что наказание виновным в атаке на колледж Старобельска будет неотвратимым.

