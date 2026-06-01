Пасечник: ВСУ 15 раз атаковали Старобельск, чтобы сорвать спасательную операцию
Специалисты 45 часов разбирали завалы под прицелом дронов.
Фото, видео: © РИА Новости/МЧС РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
ВСУ 15 раз пытались сорвать спасательную операцию на месте теракта в Старобельске повторными атаками. Об этом глава ЛНР Леонид Пасечник доложил президенту России Владимиру Путину на совещании о ходе расследования теракта и мерах поддержки пострадавших.
«Спасательная операция длилась 45 часов, за эти 45 часов 15 раз объявлялась беспилотная опасность. Демонстративно беспилотники украинской стороны летали над объектом. В общем, угроза была реальной», — сказал он.
Повторные атаки заставляли специалистов на время останавливать спасательные работы.
Теракт в Старобельске
ВСУ атаковали общежитие и учебный корпус колледжа в ЛНР в ночь на 22 мая. В этот момент в здании находились 89 человек. В результате удара беспилотниками погибли 21 студент. Владимир Путин назвал действия украинских боевиков террористическим актом, так как в районе образовательного учреждения не было военных объектов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава государства заявил, что наказание виновным в атаке на колледж Старобельска будет неотвратимым.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 1 июн
- «Кровавое преступление»: Путин о теракте в колледже Старобельска
- 1 июн
- Путин: наказание виновным в ударе по колледжу в Старобельске будет неотвратимым
- 31 мая
- Девять дней тишины: почему западные СМИ молчат о 21 погибшем ребенке в Старобельске
- 29 мая
- Путин сделал заявление об ответном ударе по Киеву на атаку по Старобельску
- 29 мая
- Кровь детей на руках Запада: как спонсоры Киева закрывают глаза на теракт в Старобельске
- 29 мая
- Небензя: союзники Украины несут ответственность за теракт в Старобельске
- 28 мая
- Политолог указал на кризис международного права в ООН после теракта в ЛНР
- 28 мая
- «Виновные должны ответить»: верховный комиссар ООН о теракте в Старобельске
- 28 мая
- Захарова назвала реакцию ЮНЕСКО на теракт в Старобельске преступной халатностью
- 28 мая
- Верховный комиссар ООН призвал расследовать удары ВСУ в Старобельске
Читайте также
64%
Нашли ошибку?